Чистый понедельник: что можно и нельзя делать 2 марта в Великий пост
В первый день Великого поста православным христианам полагается полное воздержание от пищи.
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Фото, видео: Wikipedia.org / В. Г. Перов. Чистый понедельник. Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва, Россия; РИА Новости / Саид Царнаев; www.globallookpress.com / Alexander Rekun; money-magic.ru
Для православных христиан начался Великий пост. Этот период литургического года посвящен воспоминаниям о крестной смерти и воскресении Христа. Согласно Евангелиям, поведенный духом Иисус провел 40 дней в пустыне без пищи, искушаемый Дьяволом. После этого он начал дело спасения человечества.
Первый и самый строгий день поста издревле называется Чистым понедельником. Он открывает так называемую Федорову неделю — по имени христианского святого Феодора Тирона, великомученика и защитника церкви.
Что можно делать 2 марта
Первый день поста принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. В частности — Федору. У древних славян благочестивый образ Феодора Тирона трансформировался в Федора-тирана. По легенде, этот злой человек однажды раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, в начале марта Феодору молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.
В Чистый понедельник можно пить много холодной воды. Это очищает организм от шлаков и токсинов, приносит легкость телу и очищает сознание. Считалось, что в сочетании с голоданием пьющий много воды молящийся лучше способен сосредоточить мысли и устремить их к Богу.
В Чистый понедельник женщины мыли кухонную посуду, очищая ее от жира и остатков праздничной еды. В этот день разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только старую, поношенную одежду.
От нечисти наши предки избавлялись заговорами и ритуалами, а незамужние девушки гадали на суженных. Для этого нужно было выйти на улицу в сумерках и смотреть: если первой покажется женщина, дева выйдет в этом году замуж.
Что нельзя делать 2 марта
Чистый понедельник уготован для полного воздержания. Масленичные увеселения остаются в прошлом, на смену приходит сосредоточение и смирение. В первый день Федоровой недели церковным уставом запрещена любая пища. Ни в коем случае нельзя доедать то, что осталось от Масленицы. Даже бедные люди на Руси не брали оставшееся от праздничного стола. Все отдавалось домашним животным.
Приметы 2 марта
Если на второй мартовский день тумана, май будет холодным;
Если сегодня тепло — лето будет жарким, а если холодно и ненастно, то и летом теплу не бывать;
Возвращение птиц из теплых стран — к ранней весне;
Кучевые облака почернели с утра — жди первый мартовский дождь.
Ранее 5-tv.ru писал, какие известны приметы и предостережения на первый день весны.
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