Чистый понедельник: что можно и нельзя делать 2 марта в Великий пост

Для православных христиан начался Великий пост. Этот период литургического года посвящен воспоминаниям о крестной смерти и воскресении Христа. Согласно Евангелиям, поведенный духом Иисус провел 40 дней в пустыне без пищи, искушаемый Дьяволом. После этого он начал дело спасения человечества.

Первый и самый строгий день поста издревле называется Чистым понедельником. Он открывает так называемую Федорову неделю — по имени христианского святого Феодора Тирона, великомученика и защитника церкви.

Что можно делать 2 марта

Первый день поста принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. В частности — Федору. У древних славян благочестивый образ Феодора Тирона трансформировался в Федора-тирана. По легенде, этот злой человек однажды раскаялся и стал помогать людям. Поэтому, в начале марта Феодору молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников.

В Чистый понедельник можно пить много холодной воды. Это очищает организм от шлаков и токсинов, приносит легкость телу и очищает сознание. Считалось, что в сочетании с голоданием пьющий много воды молящийся лучше способен сосредоточить мысли и устремить их к Богу.

В Чистый понедельник женщины мыли кухонную посуду, очищая ее от жира и остатков праздничной еды. В этот день разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только старую, поношенную одежду.

От нечисти наши предки избавлялись заговорами и ритуалами, а незамужние девушки гадали на суженных. Для этого нужно было выйти на улицу в сумерках и смотреть: если первой покажется женщина, дева выйдет в этом году замуж.

Что нельзя делать 2 марта

Чистый понедельник уготован для полного воздержания. Масленичные увеселения остаются в прошлом, на смену приходит сосредоточение и смирение. В первый день Федоровой недели церковным уставом запрещена любая пища. Ни в коем случае нельзя доедать то, что осталось от Масленицы. Даже бедные люди на Руси не брали оставшееся от праздничного стола. Все отдавалось домашним животным.

Приметы 2 марта

Если на второй мартовский день тумана, май будет холодным;

Если сегодня тепло — лето будет жарким, а если холодно и ненастно, то и летом теплу не бывать;

Возвращение птиц из теплых стран — к ранней весне;

Кучевые облака почернели с утра — жди первый мартовский дождь.

Ранее 5-tv.ru писал, какие известны приметы и предостережения на первый день весны.