Народный праздник Овсянки: что можно и нельзя делать 3 марта

В народе 3 марта прозвали праздником Овсянки. В этот день чествовали языческого бога Ярило — символ плодородия, а также подкармливали птичку Овсянку — символ наступившей весны.

Несмотря на то, что 3 марта в 2020 году — второй день Великого поста, хорошей приметой было испечь пирожков с разной начинкой и пойти в гости к родственникам. То, что осталось на столе, обычно скармливали птичкам — привлекали счастье в дом. Кроме того, с этого дня начиналась подготовка к посевным работам: мужчины проверяли и затачивали инструменты.

Что запрещалось делать на праздник Овсянки?

В этот день, как и в другие дни года, были свои, особые приметы.

Во-первых, самым главным грехом сегодня считалось грустить, печалиться и ругаться. Поговаривали, какое настроение будет 3 марта, так и будешь чувствовать себя целый год.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь неудачи. Если же это произошло случайно — быть добру.

В-третьих, запрещалось надевать на себя темные вещи. Кто ослушается — будет долго в трауре ходить. Лучше обзавестись чем-то ярким. Например, надеть на голову желтую шапочку.

В-четвертых, на праздник Овсянки нельзя бездельничать. Тот, кто хорошенько потрудится, не будет знать забот весь год. Однако чинить вещи или выносить мусор строго запрещено — к болезням.

Приметы и поверья

Наши предки верили — ничего не происходит просто так. Они всегда прислушивались и присматривались к неким знакам, по которым определяли, хорошо или плохо жизнь сложится в будущем. Большинство примет 3 марта так или иначе были связаны с урожаем.

Так, например, считалось, если день сухой — значит урожая будет вдоволь. Если половодье — хороший сенокос.

Кто-то думал, что будущее можно предугадать и по снам, однако в этот день, как правило, вещие сны не видел никто.

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