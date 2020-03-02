Несколько ракет упали недалеко от американского посольства в Багдаде

|
Нюра Незванова
54

Посольство США находится в «зеленой зоне». Там же расположены государственные учреждения.

Фото: www.globallookpress.com / FB-Fischer

По данным издания, перед ЧП были слышны сирены. Видео с места происшествия опубликовал корреспондент Bloomberg.

Американское посольство расположено в «зеленой зоне» Багдада. Там же находятся государственные учреждения и другие иностранные посольства.

О пострадавших или разрушениях пока информации нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета упала на территории посольства США в Багдаде.

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.99
1.38 73.72
2.07
«Без паники!» — что будет, если все знаки Зодиака застрянут в одном лифте

Новости Lentainform

Загрузка...