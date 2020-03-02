Несколько ракет упали недалеко от американского посольства в Багдаде

По данным издания, перед ЧП были слышны сирены. Видео с места происшествия опубликовал корреспондент Bloomberg.

Siren alarms heard from U.S embassy in #Baghdad after rockets hit the Green Zone#Iraq pic.twitter.com/Q8idY4a3z8 — Zaid Sabah (@ZaidSabah) March 1, 2020

Американское посольство расположено в «зеленой зоне» Багдада. Там же находятся государственные учреждения и другие иностранные посольства.

О пострадавших или разрушениях пока информации нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета упала на территории посольства США в Багдаде.