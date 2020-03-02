Двенадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Двенадцать вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Жипхеген в Забайкальском крае. Как стало известны 5-tv.ru, в результате происшествия оказались повреждены габариты двух путей, а также опора контактной сети по четному пути.

По предварительным данным, в связи с происшествием возможна задержка пяти пассажирских поездов, в которых находятся порядка 1500 человек.

На место происшествия следуют два восстановительных поезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС был введен в Коми после схода вагонов с углем.