Двенадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае
По предварительной информации, возможна задержка пяти пассажирских поездов, следующих по этому направлению.
Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra
Двенадцать вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Хилок — Жипхеген в Забайкальском крае. Как стало известны 5-tv.ru, в результате происшествия оказались повреждены габариты двух путей, а также опора контактной сети по четному пути.
По предварительным данным, в связи с происшествием возможна задержка пяти пассажирских поездов, в которых находятся порядка 1500 человек.
На место происшествия следуют два восстановительных поезда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС был введен в Коми после схода вагонов с углем.
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