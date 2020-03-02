Какое наказание ждет тракториста, из мести засыпавшего снегом камеру на трассе

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Водители вымещают злость за штрафы на видеофиксаторах.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Российские автовладельцы жалуются на незаконные поборы из-за камер видеонаблюдения. «Письма счастья» с очередным штрафом приводят к ожесточенным дорожным войнам — водители вымещают злость на системах видеофиксации. Последний громкий случай произошел в Екатеринбурге.

Народный мститель на тракторе засыпал камеру снегом. Вандала смогли привлечь к ответственности, но это лишь единичный случай. Погромы на трассах, как убедился Ян Воскресенский, стали массовым явлением по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне нарушили ПДД на 106 миллиардов рублей.

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