Какое наказание ждет тракториста, из мести засыпавшего снегом камеру на трассе
Водители вымещают злость за штрафы на видеофиксаторах.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Российские автовладельцы жалуются на незаконные поборы из-за камер видеонаблюдения. «Письма счастья» с очередным штрафом приводят к ожесточенным дорожным войнам — водители вымещают злость на системах видеофиксации. Последний громкий случай произошел в Екатеринбурге.
Народный мститель на тракторе засыпал камеру снегом. Вандала смогли привлечь к ответственности, но это лишь единичный случай. Погромы на трассах, как убедился Ян Воскресенский, стали массовым явлением по всей стране.
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