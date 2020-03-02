Более полутора миллионов рублей наличными и диктофон украли из сейфа в Новой Москве

Более полутора миллионов рублей наличными и диктофон похитили неизвестные из сейфа в Новой Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел 1 марта в одном из домов в поселении Внуковское.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что злоумышленники взломали замок на балконной двери и проникли в жилище. Удача была на стороне воришек — они нашли открытый сейф, в котором лежали наличные в сумме один миллион 600 тысяч рублей и диктофон.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.