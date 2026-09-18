Они повсюду: сколько черных дыр нашли ученые в Млечном Пути

РИА Новости: в Млечном Пути могут находится около 100 миллионов черных дыр

В нашей галактике — Млечный Путь — могут находиться около 100 миллионов черных дыр звездных масс. Однако ученым удалось подтвердить существование лишь нескольких десятков таких объектов. Об этом он сообщили РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Астрокосмического центра Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Вячеслава Авдеева.

По словам эксперта, в Млечном Пути насчитывается примерно 200–400 миллиардов звезд, среди которых могут быть миллионы объектов такого типа.

«В нашей галактике, по оценкам, может быть порядка 100 миллионов черных дыр звездных масс. В Млечном Пути примерно 200–400 миллиардов звезд и вот — 100 миллионов черных дыр. На самом деле нам известны несколько десятков, может, 50 черных дыр звездных масс», — сказал Авдеев.

Черные дыры звездных масс имеют массу от трех до нескольких сотен масс Солнца. Как пояснил ученый, это самый распространенный вид черных дыр. Их количество рассчитывают на основе данных о рождении массивных звезд и вероятности того, что после завершения жизненного цикла они превращаются именно в черные дыры, а не в нейтронные звезды.

Помимо таких объектов, в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра. По словам специалиста, подобные объекты есть примерно в каждой галактике, хотя встречаются исключения.

Авдеев отметил, что черные дыры звездных масс возникают на финальном этапе существования массивных звезд. При этом происхождение сверхмассивных черных дыр остается предметом научных исследований.

Среди возможных объяснений ученые рассматривают формирование таких объектов в ранней Вселенной из первоначальных зародышей или их быстрый рост за счет накопления вещества.

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