Врезалась птица? Истребитель F-16 разбился во время учебного полета

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Пилоту чудом удалось выжить.

В США разбился истребитель F-16 — что известно

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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В США во время учебного полета разбился истребитель F-16

В американском штате Мичиган во время учебного полета разбился истребитель F-16. Об этом сообщила газета The New York Post.

По информации издания, самолет разбился в районе поселка Блэр два дня назад, 16 сентября. Это случилось в 14:00 по местному времени (в 21:00 по Москве. — Прим.ред.). По словам диспетчера, который все время был на связи с пилотом, в двигатель истребителя, вероятнее всего, врезалась птица. Предварительно, это она вывела из строя F-16.

После случившегося пилот пытался направить самолет к ближайшему аэропорту, но у него ничего не вышло. В результате он был вынужден катапультироваться. Его нашли живым. Он был госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

Истребитель разбился в лесополосе, рядом с автомобильной дорогой. После инцидента власти эвакуировали жителей в радиусе мили от места падения обломков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в Татарстане. По данным МЧС, в результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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