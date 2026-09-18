Ким Кардашьян попала в больницу с болезнью, от которой умер ее отец

Светская львица Ким Кардашьян попала в больницу с заболеванием пищевода, от которого в тяжелой форме умер ее отец Роберт Кардашьян. Об этом стало известно из трейлера восьмого сезона реалити-шоу.

В опубликованном видео 45-летняя Ким находится в больничной палате, где за ней ухаживают медики. Звезда рассказала, что у нее, по предварительным словам врачей, эзофагит — воспаление слизистой оболочки пищевода.

После слов Ким в кадре появляется ее мать Крис Дженнер.

«Я не могу, мне хочется плакать», — заявила она.

Эзофагит и рак пищевода — разные заболевания. Эзофагит означает воспаление или раздражение слизистой оболочки пищевода. Причиной могут стать различные факторы, включая попадание желудочной кислоты в пищевод, некоторые лекарства, инфекции или аллергические реакции.

Отец Ким, Роберт Кардашьян, умер в 2003 году от рака пищевода. Ему было 59 лет. У Ким и Роберта были близкие отношения. В 2023 году она рассказывала о последнем разговоре с отцом перед его смертью.

«Он сказал мне: „Я знаю, что с тобой все будет в порядке. Я как будто вижу будущее. Просто позаботься о своих сестрах и брате ради меня. Просто убедись, что у них все хорошо“. Я восприняла его слова как намек на то, что у меня все получится в жизни. Но это заставило меня принимать решения по-другому», — говорила она, слова приводили в GQ.

Роберт Кардашьян был известным американским адвокатом. Он состоял в браке с Крис Дженнер 13 лет. У пары родились четверо детей — Кортни, Ким, Хлоя и Роберт-младший. Супруги развелись в 1991 году.

Адвокат получил широкую известность благодаря участию в защите О. Джея Симпсона во время громкого судебного процесса. Симпсона обвиняли в убийстве его бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее друга Рональда Голдмана. Суд присяжных оправдал спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Мэри Джо Кэмпбелл, матери телеведущей и продюсера Крис Дженнер. Бабушка Ким, Кортни, Хлои и Роба Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер умерла на 92-м году жизни.

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