В Подмосковье зарезали водителя такси

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Василий Заика
61

Инцидент произошел неподалеку от СНТ «Родник» в Талдомском районе.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Водителя такси зарезали в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, тело 41-летнего мужчины с многочисленными ранениями было обнаружено в лесу неподалеку от садового товарищества «Родник» в Талдомском районе.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется розыск злоумышленников.

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