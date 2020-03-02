В Подмосковье зарезали водителя такси

Водителя такси зарезали в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, тело 41-летнего мужчины с многочисленными ранениями было обнаружено в лесу неподалеку от садового товарищества «Родник» в Талдомском районе.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется розыск злоумышленников.