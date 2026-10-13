Более 19,3 млн россиян привиты в рамках кампании по вакцинации против гриппа

За неделю в стране зарегистрировали свыше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Роспотребнадзор: свыше 19,3 млн граждан России прошли вакцинацию против гриппа
В России в рамках кампании по вакцинации против гриппа были привиты более 19,3 миллиона граждан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, на 41-й неделе 2026 года были зарегистрированы свыше 665 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели.
Вирусологический мониторинг показывает, что преобладающими среди циркулирующих респираторных вирусов являются негриппозные патогены — 98,2%. Среди них риновирусы составляют 51,6%, а парагрипп — 16,3%. Вирусы гриппа занимают лишь 1,8% случаев, включая штаммы A(H1N1), B и C.
Эксперты Роспотребнадзора подчеркнули важность вакцинации, особенно для уязвимых категорий населения. К ним относятся лица, часто болеющие ОРВИ, а также пациенты с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистые патологии, метаболические нарушения и ожирение. В группу риска также входят дети младшего возраста, пожилые люди и беременные женщины. Вакцинироваться можно в медицинском учреждении по месту жительства.
Кроме того, необходимо учитывать сезонный характер заболеваемости и соблюдать меры профилактики. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей и минимизировать контакты при первых признаках недомогания. Важно регулярно проветривать помещения, тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептические средства. При появлении симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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