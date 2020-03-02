В Москве вооруженный пистолетом мужчина отобрал у подростка 40 рублей

Житель Москвы, вооруженный пневматическим пистолетом, отобрал у подростка 40 рублей. Как стало известно 5-tv.ru, разбойное нападение произошло в Неманском проезде.

Правоохранители выяснили, что 28-летний злоумышленник подошел на улице к 15-летнему парню, выхватил «пневматику» и потребовал деньги. Перепуганный подросток отдал мужчине всю имеющуюся наличность — 40 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция разыскивает подозреваемого.