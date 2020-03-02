Мишустин поручил расширить использование российских товаров на внутреннем рынке
Глава Кабмина отметил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки, при этом отечественная продукция должна быть не хуже импортных аналогов и конкурентна по цене.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Реализацию нацпроектов обсуждали на заседании правительства. Михаил Мишустин поручил расширить использование товаров российского производства на внутреннем рынке. Глава Кабмина отметил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки, но при этом отечественная продукция по своим характеристикам должна быть не хуже импортных аналогов и конкурентна по цене.
«К этой работе также должны активно подключиться регионы, ведь именно через них идут закупки для национальных проектов. Для губернаторов увеличение доли российского оборудования станет одним из показателей эффективности их деятельности», — сказал Михаил Мишустин.
На заседании также обсудили госбюджет на ближайшие годы. Премьер подчеркнул, что при формировании главного финансового документа страны необходимо учитывать риски связанные с западными санкциями и распространением коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил до 10 марта доработать программы развития отстающих регионов.
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