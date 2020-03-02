Счета россиян за отопление будут скорректированы из-за аномально теплой зимы

В России пересчитают стоимость отопления из-за аномально теплой зимы. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. На снижение коммунальных платежей могут рассчитывать жители тех домов, которые платят за отопление по нормативам, а не по счетчикам.

По мнению экспертов, в этом сезоне потребители существенно переплатили, так как затраты энергетиков были ниже прошлогодних. В Москве, к примеру, на 20%.

Специалисты уверяют, что люди могут избежать подобных трат. Экономия только по одному дому может составлять от 500 тысяч до одного миллиона рублей в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал предложение Неверова об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.