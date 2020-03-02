В чем смысл Великого поста? Объясняет священник
По словам иерея Николая Савченко из храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге, ограничения в еде — это очень важно, но необходимо также «пахать свою душу».
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Великий пост, который начался сегодня у православных христиан, будет продолжаться до 18 апреля. В чем заключается его смысл и каких ограничений необходимо придерживаться верующим, в интервью 5-tv.ru разъяснил иерей Николай Савченко из храма Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге.
«Главный смысл поста в том, чтобы себе возвысить свой дух, принизив свою плоть. И тем самым мы приближаем себя к Богу. И мы тем самым отдаляемся от разных мирских, материальных желаний, привязанностей, пристрастий. И это нам помогает стать лучше и в конечном итоге спасти свою душу, избавившись от страстей», — сказал он.
По словам священнослужителя, ограничения в питании очень важны, но здесь главное правильно соизмерять свои возможности и готовность, чтобы не возложить на себя чрезмерное бремя и не довести себя до истощения. По словам, отца Николая, это тоже своего рода грех. С другой стороны, в наши дни мы имеем гораздо большие возможности в выборе продуктов, нежели имели наши предки.
«В настоящее время такие оправдания, что нам трудно, мы работаем, они менее весомы, нежели эти оправдания были во времена прошлые. Мы можем прийти в магазин и купить все, что нам угодно, все, что мы хотим, желаем. Но такой возможности не имели наши предки», — считает священник.
И, конечно, пост — это не только ограничения в еде. В период поста нужно стараться также отказываться от разного рода развлечений, избегать праздности, больше уделять внимания добрым делам и молитвам.
«Еще больше уделять внимания делам добрым, правильным, меньше смотреть телевизор, меньше играть, развлекаться, ну и с еще большей силой ополчиться на свои какие-то слабости, страсти, склонности не совсем хорошие или вообще нехорошие, думать об этом как можно чаще, думать об опасности, трудиться. Как говорится, пахать свою душу», — заключил иерей Николай Савченко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно и чего нельзя делать в первый день Великого поста — в чистый понедельник.
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