Священник объяснил, что делать, если пришлось нарушить пост

Живущим в миру и работающим полный рабочий день сложно бывает не сорваться. А иногда возникают ситуации, когда невозможно в полной мере соблюсти все ограничения. Например, из-за серьезной болезни. Или если необходимо присутствовать на важном мероприятии, где среди угощения нет постной пищи, и невозможно отказаться от еды незаметно, не превознося себя в глазах окружающих. Или когда приходится отправиться в длительное путешествие.

Случается также, что человек съедает что-то скоромное во время поста по невнимательности или по забывчивости. Как быть в таких ситуациях, в интервью 5-tv.ru объяснил иерей Николай Савченко из храма Петра, митрополита Московского, в Санкт-Петербурге.

По его словам, ничего страшного в этом нет, просто после нечаянного или вынужденного нарушения нужно как можно скорее снова вернуться к посту.

«Мы не должны там быть уже совсем фарисеями и отвергать букву. То есть мы должны помнить, что дух, конечно, важнее буквы. Поэтому если что-то мы съели в несоответствии с постом, то значит, на следующий день и последующие дни мы пытаемся вновь вернуться. Поэтому ничего страшного. И все-таки мы должны помнить, что надо исходить из необходимости этого всегда. И тогда наши действия будут спокойными, более ли менее свободными и совершенными», — сказал отец Николай.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, в чем смысл Великого поста, который начался в Чистый понедельник, 3 марта, и завершится на Пасху, 19 апреля.