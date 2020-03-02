«Обвинили в раскольнических целях»: глава СЖР о лишении шенгенской визы Захарова
Владимир Соловьев рассказал, что разъяснения Эстонии по ситуации с журналистом МИЦ «Известия» оказались очень странными.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Глава Союза журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев рассказал об ответе властей Эстонии на запрос 5-tv.ru о причине аннулирования Шенгена корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова.
По его словам, ответ пришел от министерства внутренних дел Эстонии. Документ показался Соловьеву странным, так как содержал пометки «Для служебного пользования». Кроме того, в тексте в качестве причин для аннулирования шенгенской визы были указаны «высмеивание эстонского общества» и «достижение раскольнических политических целей» в репортажах Захарова.
«Внутри содержится удивительное количество совершенно недипломатических формулировок, которые могут вызвать даже дипломатический кризис между нашими странами, хотя отношения и так сейчас не блестящие. На пять лет отказано в визе нашему коллеге, потому что он „… занимается тенденциозными и раздувающими вражду мессенджами, его враждебная пропаганда согласуется с враждебной деятельностью РФ“. Его репортаж был основан на „нарративе российской исторической пропаганды“, „пренебрежительном отношении к ЛГБТ-сообществу“ и даже „высмеивании эстонского общества“. И еще одна интересная формулировка — „достижение раскольнических политических целей“. Я много всего слышал, когда обвиняют в чем-то наших корреспондентов, но в раскольнических целях нас еще никто не обвинял, это первый раз», — зачитал выдержки из ответа эстонского МВД Соловьев.
Также он рассказал о том, как будет реагировать на скандал с российским журналистом СЖР. По его словам, текст ответа Эстонии был разослан во многочисленные международные журналистские организации, а также в ОБСЕ. Ответ от них пока не пришел, но в СЖР надеются на скорую реакцию международного сообщества.
Ранее политолог Наталья Еремина в беседе с 5-tv.ru заявила, что инцидент с лишением корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова шенгенской визы нанесет урон имиджу ЕС.
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