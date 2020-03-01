«Это урон имиджу ЕС»: Политолог о лишении журналиста Андрея Захарова шенгенской визы

Политолог Наталья Еремина в беседе с 5-tv.ru прокомментировала инцидент с лишением корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова шенгенской визы по инициативе эстонских властей.

Эксперт отметила, что подобные решения всегда должны иметь под собой обоснование. Каждое государство имеет право запретить въезд на свою территорию тем, кто может нанести определенный вред конституционному строю и стране в целом, а также здоровью граждан и так далее. В данном случае речь идет о журналисте, задачей которого, в том числе, является ознакомление российской общественности с происходящими в Европе событиями.

«Журналист является каналом связи, взаимодействия между гражданскими обществами различных государств. И бросается в глаза эта участившаяся атака на журналистскую среду. На журналистов прежде всего. А такие запреты, что журналисты представляют угрозу безопасности, публичному порядку и конституционному строю Эстонии в данном случае вызывает очень большие вопросы», — сказала Наталья Еремина.

Политолог подчеркнула, что журналист имеет право выбора с кем общаться и что показывать. Противодействие профессиональной деятельности корреспондента выглядит как обрушение международных договоренностей о принципах свободной журналистики, свободы слова.

«Они не хотят, чтобы наши журналисты общались с обществом Эстонии, например, но и не только с ним, а и ЕС в целом. Уже такая очень серьезная ситуация. Безусловный перекос, очень серьезный перекос в том, как мы понимаем журналистскую деятельность. И это очень серьезный урон по имиджу Эстонии и, если подобные тенденции будут продолжаться уже и в рамках ЕС, то это урон имиджа ЕС, образа ЕС. Получается, что один взятый журналист может обрушить весь ЕС. Ну а что?! Как мы можем это интерпретировать?!» — недоумевает Наталья Еремина.

Эксперт добавила, что российские СМИ в Европе воспринимаются априори как «рупор Кремля». Там и не предполагают, что издания в России всегда представляют на суд общественности разные точки зрения, в том числе и либеральной направленности.

«Представители совершенно разных точек зрения приглашаются на телеканалы и попадают в разные СМИ их заявления. Тем не менее, все равно, была выбрана позиция в отношении наших СМИ, что это априори представители журналистов, которые всегда не свою точку зрения транслируют, а какую-то другую, а именно всегда представляются такими бойцами рупора Кремля. Какую-то другую интерпретацию событий страны не приемлют в принципе», — сказала Наталья Еремина.

Политолог подчеркнула, что российские СМИ постоянно обвиняются в освещении неправильных точек зрения и приглашении не тех гостей. Идет жесткое информационное противостояние в попытке заменить этим военные действия против России. По словам Натальи Ереминой, ситуация, в которой оказался журналист Андрей Захаров, может произойти абсолютно с каждым.

«На его месте мог быть абсолютно кто угодно. Это будет с каждым, кто будет говорить то, что нам не нравится. Это ограничение свободы слова — абсолютно точно. Покушение на информационную безопасность и нашего общества, в том числе, и нашего государства. События свидетельствуют о том, что события будут развиваться очень жестко», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог и глава СЖР объяснили, почему Андрея Захарова лишили Шенгена.