Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев

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Об этом он заявил в ходе своего выступления в Анкаре.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dimitris Tosidis; 5-tv.ru

Турция не собирается закрывать границу с Евросоюзом, несмотря на столкновения сирийских беженцев с греческими полицейскими. Об этом заявил Рэджеп Тайип Эрдоган.

По последним данным, обстановка на границе с Грецией самая тяжелая. Днем там шли самые настоящие бои. Полицейские, чтобы разогнать толпу, применили водометы и слезоточивый газ. Уже известно об одном погибшем беженце.

Не менее напряженно и на греческих островах Лесбос и Хиос — местные жители не дают причалить к берегу лодкам с мигрантами. А президент Турции пообещал, что это только начало. По его словам, в Европу из Турции вскоре двинется миллион беженцев. При этом прекращать боевые действия в Идлибе Эрдоган не намерен. Из-за этого правительство Сирии закрыло воздушное пространство для гражданской авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии.

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