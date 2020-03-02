Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.

По его словам, турецкая армия никогда не пыталась ударить по российским и иранским формированиям на территории САР, и не будет преследовать такие цели в будущем.

«Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран», — сказал турецкий лидер.

При этом он напомнил, что Турция отстаивает в Сирии интересы своей национальной безопасности, так как именно на ее территорию бегут беженцы из зоны конфликта.

«Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 миллиона беженцев. Мы не можем нести этот груз», — подчеркнул Эрдоган.

Эскалация сирийско-турецкого конфликта началась 27 февраля после очередной попытки Москвы и Анкары ввести режим тишины в САР. Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на сирийские войска в провинции Идлиб, после чего армия САР открыла ответный огонь. Под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в регионе. В ответ армия Турции начала обстрел сирийских войск и российских самолетов, расположенных в зоне военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ отказалось гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии.

* — запрещенная на территории РФ организация.