Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии
Президент Турции исключил возможность ударов по позициям Москвы и Тегерана в САР.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; ТАСС / Emrah Oprukcu, Лысцева Марина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
По его словам, турецкая армия никогда не пыталась ударить по российским и иранским формированиям на территории САР, и не будет преследовать такие цели в будущем.
«Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран», — сказал турецкий лидер.
При этом он напомнил, что Турция отстаивает в Сирии интересы своей национальной безопасности, так как именно на ее территорию бегут беженцы из зоны конфликта.
«Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 миллиона беженцев. Мы не можем нести этот груз», — подчеркнул Эрдоган.
Эскалация сирийско-турецкого конфликта началась 27 февраля после очередной попытки Москвы и Анкары ввести режим тишины в САР. Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на сирийские войска в провинции Идлиб, после чего армия САР открыла ответный огонь. Под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в регионе. В ответ армия Турции начала обстрел сирийских войск и российских самолетов, расположенных в зоне военных действий.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ отказалось гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии.
* — запрещенная на территории РФ организация.
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