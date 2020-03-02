Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 миллиардов рублей чистой прибыли

Чистая прибыль Сбербанка за минувший год составила 860 миллиардов рублей. Как рассказал Владимиру Путину Герман Греф, впечатляющих показателей удалось достичь благодаря внедрению новейших технологий. Прорывом стала, так называемая кредитная машина.

К примеру, через онлайн-сервисы 98% физических лиц получают займы на основе автоматических решений, и на все это уходит около семи минут. Еще одно достижение — созданная российскими специалистами собственная облачная система с абсолютной киберзащитой.

«Я так понимаю, что-то, что вам предлагали делать ваши иностранные партнеры, вы фактически сделали самостоятельно», — поинтересовался российский лидер.

«Это результат шестилетних инвестиций. У нас 23 тысячи инженеров работали над созданием платформы. К сожалению, геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании новой платформы. Сегодня она дает нам совершенно другие возможности, она гибкая, значительно более надежная, и мы можем создавать сервисы в течение двух недель», — рассказал Греф.

Сейчас эта супер уникальная платформа проходит тестирование на базе ряда медицинских, образовательных и госучреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Греф признался, в какой валюте хранит свои сбережения.