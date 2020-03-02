Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 миллиардов рублей чистой прибыли
Об этом заявил председатель правления Сбербанка на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Чистая прибыль Сбербанка за минувший год составила 860 миллиардов рублей. Как рассказал Владимиру Путину Герман Греф, впечатляющих показателей удалось достичь благодаря внедрению новейших технологий. Прорывом стала, так называемая кредитная машина.
К примеру, через онлайн-сервисы 98% физических лиц получают займы на основе автоматических решений, и на все это уходит около семи минут. Еще одно достижение — созданная российскими специалистами собственная облачная система с абсолютной киберзащитой.
«Я так понимаю, что-то, что вам предлагали делать ваши иностранные партнеры, вы фактически сделали самостоятельно», — поинтересовался российский лидер.
«Это результат шестилетних инвестиций. У нас 23 тысячи инженеров работали над созданием платформы. К сожалению, геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании новой платформы. Сегодня она дает нам совершенно другие возможности, она гибкая, значительно более надежная, и мы можем создавать сервисы в течение двух недель», — рассказал Греф.
Сейчас эта супер уникальная платформа проходит тестирование на базе ряда медицинских, образовательных и госучреждений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Греф признался, в какой валюте хранит свои сбережения.
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