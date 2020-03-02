Чем дороже автомобиль, тем больше нарушений ПДД

Американские ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах. Теперь научно доказано: чем дороже транспортное средство, тем чаще водитель игнорирует правила.

Проверяли, например, как ведут себя автовладельцы на нерегулируемом переходе. Только 28% притормаживали, чтобы пропустить пешехода. Даже посчитали связь — каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на 3%.

Российские автоэксперты и страховщики, в целом, с этим мнением согласны, а в Госдуме даже предлагали размер штрафов за нарушение ПДД рассчитывать в зависимости от стоимости автомобиля, чтобы это действительно было эффективной воспитательной мерой.

От чего еще зависит безопасность на наших дорогах, расскажет Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне нарушили ПДД на 106 миллиардов рублей.