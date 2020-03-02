Минобороны РФ отказалось гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

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Валентин Черников
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Руководитель российского ЦПВС в САР Олег Журавлев сообщил о закрытии воздушного пространства над Идлибом.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, www.globallookpress.com / Federico Gambarini, Zhan Yan; РИА Новости / Виталий Аньков

Тема:
Война в Сирии

Минобороны России отказалось гарантировать безопасность полетов авиации Турции в сирийском небе, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

Контр-адмирал сообщил, что правительство ближневосточного государства было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом на фоне резко обострившейся обстановки.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — сказал Журавлев.

До этого стало известно, что турецкие истребители сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, а сирийские средства ПВО уничтожили шесть ударных турецких беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему может привести конфликт в Идлибе.

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