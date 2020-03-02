На Кубани раскрыли преступную группировку правоохранителей

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Алиса Старжевская
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Не менее семи сотрудников ДПС брали взятки за пропуск машин с контрафактным алкоголем.

Фото: Известия / Алексей Майшев

На Кубани обнаружено преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что пресечена деятельность преступной группировки, в которую входили по меньшей мере семь сотрудников дорожно-постовой службы ГИБДД. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям «преступное сообщество» и «получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, правоохранители в период с 2016 по 2020 год систематически получали взятки за пропуск транспортных средств через пост ДПС. В результате их деятельности беспрепятственно осуществлялся незаконный провоз через пост товаров и алкогольной продукции.

В настоящий момент следствие намерено ходатайствовать об избрании участникам преступной группировки меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ РФ пресекла деятельность группировки по продаже наркотиков через интернет.

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