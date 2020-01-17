ФСБ РФ пресекла деятельность группировки по продаже наркотиков через интернет

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ) пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) по производству и продаже наркотиков через интернет.

ОПГ специализировалась на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере. В ходе спецоперации, сотрудниками ФСБ РФ был организован бесконтактный сбыт особо крупной партии наркотиков в интересах одного из интернет-магазинов на торговой площадке «Hydra».

Оперативная разработка позволила установить, где располагается лаборатория и кто из участников группировки за что отвечает.

В рамках возбужденного уголовного по статье «производство наркотических средств в особо крупном размере» были задержаны пять активных участников ОПГ, имеющих российской и украинское гражданства.

«У которых обнаружено и изъято не менее 66 кг синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Наталья Бочкарева, подозреваемая в хранении кокаина, поможет наркозависимым.