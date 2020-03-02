Вооруженный мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных прохожих в Краснодарском крае

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Нюра Незванова
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На лице у предполагаемого злоумышленника была медицинская макса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Вооруженный винтовкой мужчина зашел в магазин в станице Нововладимировской Краснодарского края и несколько раз выстрелил в потолок. Злоумышленник забрал 26 тысяч рублей, затем вышел из магазина и открыл огонь по автомобилю, в котором в тот момент находились случайные очевидцы.

После этого мужчина скрылся. На момент совершения преступления его лицо скрывала медицинская маска.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент предполагаемый грабитель задержан. Им оказался мужчина 1968 года рождения, безработный. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Красноярского края застрелил племянника на охоте, приняв его за лося.

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