Вооруженный мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных прохожих в Краснодарском крае
На лице у предполагаемого злоумышленника была медицинская макса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Вооруженный винтовкой мужчина зашел в магазин в станице Нововладимировской Краснодарского края и несколько раз выстрелил в потолок. Злоумышленник забрал 26 тысяч рублей, затем вышел из магазина и открыл огонь по автомобилю, в котором в тот момент находились случайные очевидцы.
После этого мужчина скрылся. На момент совершения преступления его лицо скрывала медицинская маска.
Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент предполагаемый грабитель задержан. Им оказался мужчина 1968 года рождения, безработный. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Красноярского края застрелил племянника на охоте, приняв его за лося.
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