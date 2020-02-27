Житель Красноярского края застрелил племянника на охоте, приняв его за лося

Житель Красноярского края застрелил на охоте племянника, приняв его за лося. Как сообщает региональный СК, трагический инцидент произошел неподалеку от поселка Суринда Эвенкийского района.

По версии следствия, 50-летний мужчина вместе с 32-летним племянником находились на охотничьем участке. В определенный момент местный житель увидел за деревьями силуэт, вскинул карабин и выстрелил. Впоследствии оказалось, что охотник принял за лося своего родственника. В результате ранения в голову племянник мужчины скончался на месте.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый полностью признался в содеянном.