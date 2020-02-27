Житель Красноярского края застрелил племянника на охоте, приняв его за лося
Трагедия произошла неподалеку от поселка Суринда Эвенкийского района.
Фото: www.globallookpress.com /Horst Galuschka
Житель Красноярского края застрелил на охоте племянника, приняв его за лося. Как сообщает региональный СК, трагический инцидент произошел неподалеку от поселка Суринда Эвенкийского района.
По версии следствия, 50-летний мужчина вместе с 32-летним племянником находились на охотничьем участке. В определенный момент местный житель увидел за деревьями силуэт, вскинул карабин и выстрелил. Впоследствии оказалось, что охотник принял за лося своего родственника. В результате ранения в голову племянник мужчины скончался на месте.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый полностью признался в содеянном.
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