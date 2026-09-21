«Все по-другому»: Водянова о том, как решилась родить шестого ребенка в 44 года

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Первый малыш у модели появился в 19 лет.

Наталья Водянова родила шестого ребенка — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

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Наталья Водянова приняла осознанное решение родить шестого ребенка в 44 года

В сентябре 2026 года 44-летняя модель из Нижнего Новгорода Наталья Водянова родила шестого ребенка. О том, как она решилась на этот шаг, знаменитость рассказала в интервью изданию 7Дней.ru.

Когда Водянова узнала про свою беременность, то была шокирована, так как не думала, что в ее возрасте она еще сможет родить. Несмотря на это, модель и ее супруг — сын французского миллиардера — Антуан Арно были рады скорому пополнению в их большой и дружной семье.

«В 44 года все по-другому: ты делаешь выбор более осознанно, воспринимаешь все иначе», — сказала Наталья.

Водянова добавила, что была слишком молода, став матерью в 19 лет. Однако тогда ей казалось это нормой, ведь у многих ее подруг первый малыш появился в том же возрасте.

При этом сейчас, живя в Европе, она понимает, что это исключение. Несмотря на это, модель не жалеет о своем выборе.

У Водяновой шестеро детей. Первые трое — Лукас, Нева и Виктор — появились в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Наталья разошлась с ним 15 лет назад. От второго мужа Антуана Арно русская модель родила еще двух сыновей — Максима и Романа. А пару недель назад на свет появилась общая дочка, которой пара решила дать тройное имя — Анна Наталья Лариса.

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