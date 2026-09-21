Поезд встал ради одного ребенка: история спасения потерявшегося в степи мальчика

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Сейчас выясняются обстоятельства, при которых ребенок оказался без присмотра.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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В Казахстане машинист остановил грузовой поезд, чтобы спасти ребенка в степи

В Казахстане остановили целый поезд, чтобы спасти ребенка. Он потерялся и шел по степи совсем один. Мимо ехавший машинист заметил мальчика и остановил грузовой состав.

Мужчина забрал его в кабину, сообщил о случившемся диспетчеру и передал дежурному на ближайшей станции — тот связался с родителями. Как ребенок оказался один в степи и без присмотра — сейчас выясняют.

Ранее 5-tv.ru писал, что четверо сотрудников Управления дорожного хозяйства Мурманска помогли ребенку спастись из горящего дома. Мужчины быстро растянули под окном одеяло. Когда малыш выпрыгнул из окна, они поймали его. Ребенок благополучно приземлился и не пострадал.

5-tv.ru сообщал, что во Владивостоке медики спасли младенца с экстремально низкой массой тела. На 26-й неделе беременности в роддоме № 3 было принято решение о срочном кесаревом сечении. Младенца сразу же поместили в реанимацию, где он находился под постоянным наблюдением врачей в течение первой недели. Для поддержания дыхания использовали современное оборудование для искусственной вентиляции легких. Постепенно состояние малыша улучшилось, и его перевели в специализированное медицинское учреждение. За месяц и две недели вес мальчика увеличился с 830 до 1460 граммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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