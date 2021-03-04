День святого Филиппа: что категорически нельзя делать 4 марта

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Алиса Старжевская
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Традиционно в этот день приветствуют весну и призывают солнышко быстрее показаться.

Фото, видео: zi.ua, azbyka.ru; www.globallookpress.com / Christian Fickinger; Torsten Schon; David Oxberry;

Четвертый день весны, 4 марта — праздник в православном календаре. В церкви его знают как день преподобного Филиппа, а в народе — Архипа и Филимона. Как и любой церковный праздник, он имеет свои традиции и правила.

Издавна известно, что в этот день лучше придерживаться определенных правил, чтобы не навлечь на себя беду.

Во-первых, нельзя нагружать себя изнурительной работой. Проводить день в праздности и лени тоже не стоит, лучше выбрать труд, который будет вам по плечу.

Во-вторых, важно сохранять чистоту. Как тела, так и своего жилища. Даже если ваша работа связана с грязными материалами, придя домой, первым делом примите душ.

В-третьих, чистыми должны быть и мысли. На Филиппа не допускается браниться, выражаться нецензурно и вообще думать о плохом. Направьте свои мысли в доброе русло.

В-четвертых, ни за что не отказывайте в помощи тем, кто попросил. Если не помочь, от вас может отвернуться удача.

В-пятых, пожилым людям в этот день лучше не делать покупки и не готовить вещи для своих похорон. Это может накликать скорую кончину.

В-шестых, не стоит хвастаться своими достижениями. Даже если вы в чем-то преуспели, лучше отложить рассказ друзьям и близким на потом.

И, наконец, если вы уронили иголку — ни за что не поднимайте ее голыми руками. Лучше воспользоваться магнитом или кусочком ткани.

Ранее 5-tv.ru писал, какой праздник отмечают 3 марта.

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