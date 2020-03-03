«Борщечок, ствол и шампусик»: Рудова научила поклонников правильно расслабляться
Актриса рассказала, как проходят ее встречи с подругами.
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Фото, видео: Instagram @rudovanata
Наталья Рудова рассказала подписчикам, как, по ее мнению, стоит организовывать посиделки с подружками. Популярная актриса выложила в Instagram несколько фото, где позирует в откровенном облегающем красном платье, держа в руках тарелку с едой. На переднем плане можно заметить несколько бокалов с игристым вином.
«Вот как должны выглядеть посиделки подружек: борщечок, ствол на столе и шампусик! Или… когда твоя подруга будущий, крутой фотограф» — подписала снимки Рудова.
Фолловеры идею любимой актрисы оценили на «ура!», однако большее внимание привлек сексуальный наряд Натальи и ее прекрасная фигура.
«Какая красавица! Женюсь!»
«Наташа, привет! Выходи за меня замуж!»
«Хороша киска!»
«Вай! Какая красавица!» — один за другим писали поклонники звезды в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал пикантное фото Натальи Рудовой, где звезда позирует в сексуальном образе суперзлодейки.
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