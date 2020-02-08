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«Такая горячая»: Рудова в сексуальном образе суперзлодейки взбудоражила фанатов

, 2:38 | Мия Субботина 65

Звезда кино и сериалов опубликовала пикантное фото в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова взбудоражила фанатов снимком в откровенном наряде. Фотографию звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» разместила на своей странице в Instagram.

Знаменитость предстала в кадре в образе суперзлодейки Харли Квинн: в черном топе, блестящих трусиках и колготках в сеточку. Дополнили образ яркий макияж и разноцветные волосы.

«Всем крутой пятницы!!! Оторвитесь как следует! Я вот болею, поэтому у меня сериальчик. А у вас какие планы? Люди еще тусят в клубах, мне кажется, я уже год не была?» — подписала пост актриса.

Instagram @rudovanata

Хейтеры обратили внимание на недостатки фигуры знаменитости. Звезда на язвительный комментарий ответила с сарказмом.

«Талии нет», — заметила одна из подписчиц.

«Да ладно?! Бедная, не повезло тебе!» — иронично написала артистка.

Большинство поклонников отметили яркий образ звезды и ее сексуальность. Также фанаты усмотрели в Наталье сходство с певицей Верой Брежневой.

«Очень красивая, как всегда»;

«Наталья, вы огонь»;

«Такая горячая»;

«Шикарнейшая девушка!»;

«Такая красавица не должна болеть!»;

«На Веру Брежневу здесь похожа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудова в купальнике с экстремальным декольте взбудоражила фанатов.

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