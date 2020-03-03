Блокадница и мать троих сыновей замерзает в полуразвалившемся доме

Ветерану, пережившему все ужасы блокадного Ленинграда, вновь пришлось испытать все тяготы и лишения — жилье пенсионерки больше напоминает холодную землянку.

Пол в комнате разобран до основания, в окнах огромные щели, батареи не спасают. Но помочь с ремонтом не спешат даже родные дети. Чтобы не замерзнуть в собственном доме, блокаднице приходится надеяться лишь на помощь чужих людей.

Живет ветеран в этом покосившемся доме с самого рождения. Здесь же воспитала троих сыновей. За хозяйством всегда следила сама, но два года назад отказали ноги. Сначала за помощью обращалась к детям, но, к удивлению, у них для мамы не всегда находится время.

Подробности выяснил Линар Гинатуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге 80-летней блокаднице посоветовали найти работу.