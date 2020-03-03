Иркутский чиновник во время задержания за взятку пытался съесть улику, но подавился

Заместитель главы иркутского Россельхознадзора, подозреваемый во взятке, прямо во время задержания съел улики.

Оперативники в этот момент вели съемку. На кадрах видно, что Владимир Журавлев пытается прожевать некий листок, но не получается — подавился.

По версии следователей, чиновник получил 160 тысяч рублей от предпринимателя за разрешение на вывоз леса. Журавлеву предъявлено обвинение в получение взятки. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани раскрыли преступную группировку правоохранителей.