Антонио Бандерас сыграет в фильме по компьютерной игре из серии Uncharted

К актерскому составу будущего фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» присоединился Антонио Бандерас, сообщает издание Variety. Лента по одноименной компьютерной игре из серии Uncharted обещает захватывающий приключенческий боевик в традициях Индианы Джонса и Лары Крофт.

По сюжету, спустя четыреста лет в гробу легендарного пирата Френсиса Дрейка находят ключ, который открывает путь к сокровищам Эльдорадо. Артефакт попадает в руки потомку Френсиса — Натану Дрейку. Тот пускается в рискованное путешествие к таинственному острову в Тихом океане. Самолет Натана терпит бедствие на пути к пункту назначения. Молодого человека берут в плен наемники. После побега Дрейку и его спутнице предстоит сразиться с вооруженными головорезами и добраться до разгадки древней тайны.

Главную роль юного искателя приключений исполнит известный по роли Человека-паука Том Холланд, а его наставника Виктора Салливана сыграет Марк Уолберг. Полный состав актеров держат в секрете.

Фильм поставит режиссер Рубен Фляйшер, который ранее работал над картинами «Охотники на гангстеров», «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Веном».

В российский прокат лента выйдет 4 марта 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Антонио Бандерас оказался среди номинантов на «Оскар» за роль в драме Педро Альмодовара «Боль и слава». Эта же работа также принесла ему кинопремию «Гойя», награды Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии.