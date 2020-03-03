Первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы в московской школе

Ученики первого класса одной из московских школ получили термические ожоги глаз. Как стало известно 5-tv.ru, диагноз поставили врачи из Морозовской детской городской клинической больницы, куда за медицинской помощью обратились родители с детьми, пожаловавшимися на недомогание.

Впоследствии было установлено, что в классе, где обучались школьники, 2 марта была включена ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Во время работы прибора в помещении, предварительно, находились дети.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после занятий в гимназии № 205 Фрунзенского района Петербурга семь детей пожаловались на покраснение глаз. Им была оказана медицинская помощь в травмпунктах, а вред здоровью охарактеризовали легкой степени тяжести.