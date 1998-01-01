Стали известны подробности инцидента с детьми, получившими ожоги в гимназии

, 14:58 80

Количество детей, получивших ожог лица и глаз от кварцевой лампы, возросло до семи.

Фото: © РИА Новости / Антон Уницын

Инцидент в гимназии № 205 Фрунзенского района Петербурга произошел во время открытой лекции. Всего в помещении находились около 90 учащихся младших классов. Об этом сообщает телеканал 78.

Организатор лекции попытался включить дополнительное освещение школьной доски, но случайно включил бактерицидную лампу, чей свет практически незаметен, — сообщили в пресс-службе администрации района.

Сразу после занятия семь детей пожаловались на покраснение глаз. Им была оказана медицинская помощь в травмпунктах, а вред здоровью охарактеризовали легкой степени тяжести.

Также сообщается, что в ближайшее время врач-офтальмолог проведет осмотр остальных школьников, присутствующих на лекции 19 февраля. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что во Владимирской области массово отравились кадеты.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

15:24
«Это банный халат?»: Цымбалюк-Романовская шокировала поклонников нарядом
15:17
Матвиенко: все инициативы президента будут реализованы в ближайшее время
15:09
«Идиотизм присутствует»: Пригожин поддержал провокационное заявление Макаревича
15:04
Путин: РФ не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности
14:58
Стали известны подробности инцидента с детьми, получившими ожоги в гимназии
14:47
«Пусть посчитают» — Путин предостерег США от необдуманных шагов
14:44
Железнодорожный тоннель обрушился на юго-востоке Франции
14:41
Россияне устроили челлендж с гигантскими снеговиками — фото
14:36
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, лишившихся дохода
14:33
Россия и Индия создадут гиперзвуковую ракету Brahmos-2 — видео
14:31
Видео: Пострадавший в драке актер Абдулов вступил в перепалку с полицейским
14:22
Путин: Создание комплекса «Авангард» соразмерно запуску первого спутника
14:07
Путин назвал страны НАТО «подхрюкивающими сателлитами» США в вопросе ДРСМД
14:04
Путин: атомная подлодка с «Посейдоном» будет спущена на воду весной 2019 года
14:02
Соцсети обсуждают кадры «геройского» поведения Порошенко на Майдане
13:52
Петербургские школьники получили ожоги глаз во время урока
13:46
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года
13:41
Космические «руссо туристо»
13:39
Владимир Путин призвал правительство создать отечественный «зеленый» бренд
13:29
Владимир Путин анонсировал субсидию в триллион рублей на борьбу с онкологией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Применение диаскинтеста остановлено из-за недомогания петербургских школьников

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама