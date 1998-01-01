Стали известны подробности инцидента с детьми, получившими ожоги в гимназии

Инцидент в гимназии № 205 Фрунзенского района Петербурга произошел во время открытой лекции. Всего в помещении находились около 90 учащихся младших классов. Об этом сообщает телеканал 78.

— Организатор лекции попытался включить дополнительное освещение школьной доски, но случайно включил бактерицидную лампу, чей свет практически незаметен, — сообщили в пресс-службе администрации района.

Сразу после занятия семь детей пожаловались на покраснение глаз. Им была оказана медицинская помощь в травмпунктах, а вред здоровью охарактеризовали легкой степени тяжести.

Также сообщается, что в ближайшее время врач-офтальмолог проведет осмотр остальных школьников, присутствующих на лекции 19 февраля. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что во Владимирской области массово отравились кадеты.