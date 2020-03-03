Renault Duster разорвало пополам в ДТП в Санкт-Петербурге — видео

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Ниса Мурзанаева
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Серьезная авария произошла на Петербургском шоссе.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Автомобиль Renault Duster буквально разорвало пополам в страшной аварии в Санкт-Петербурге. 

Инцидент произошел на Петербургском шоссе недалеко от поворота на Витебский проспект. Предварительно, Renault Duster двигался от Пушкина в сторону города Санкт-Петербурга.

На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются. Количество пострадавших пока неизвестно.

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