Renault Duster разорвало пополам в ДТП в Санкт-Петербурге — видео
Серьезная авария произошла на Петербургском шоссе.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Автомобиль Renault Duster буквально разорвало пополам в страшной аварии в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел на Петербургском шоссе недалеко от поворота на Витебский проспект. Предварительно, Renault Duster двигался от Пушкина в сторону города Санкт-Петербурга.
На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются. Количество пострадавших пока неизвестно.
Нашли ошибку?