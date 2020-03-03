Автомобиль Renault Duster буквально разорвало пополам в страшной аварии в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел на Петербургском шоссе недалеко от поворота на Витебский проспект. Предварительно, Renault Duster двигался от Пушкина в сторону города Санкт-Петербурга.

На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются. Количество пострадавших пока неизвестно.