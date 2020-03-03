Кого накажут за снос памятника советским воинам в Польше?
Впервые в стране, пораженной русофобией, надругательство над памятью советских воинов может обернуться уголовным наказанием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Польские политики шокированы решением суда в маленьком городке Тшчанка. Впервые в истории страны снос памятника советским воинам может обернуться уголовным наказанием.
Монумент, под которым покоятся останки более чем полусотни солдат, залили бетоном. Власти заявили, что никакой братской могилы не существует — хотя документы говорят об обратном.
Однако суд постановил — заморозить все работы и отправил дело на расследование. Как такое могло произойти в стране, тотально пораженной русофобией, выяснил Николай Иванов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за 20 лет в Польше уничтожили порядка 400 советских памятников.
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