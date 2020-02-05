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Посол РФ: за 20 лет в Польше уничтожили порядка 400 советских памятников

, 21:21 | Алиса Старжевская 54

Виной всему поправки к закону о декоммунизации, вступившие в силу летом 2017 года.

Фото: РИА Новости / Алексей Букчин

За последние 20 лет в Польше было уничтожено несколько сотен советских памятников. В интервью РИА Новости посол РФ Сергей Андреев объяснил, что это было сделано по требованию руководства республики, желавшего избавиться от пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон о декоммунизации предполагает, в числе прочего, снос памятников культуры, доставшихся в наследство от СССР.

«По нашей оценке, в Польше вне территории воинских захоронений остается свыше 100 памятников советским воинам-освободителям (в 1997 году их было 561)», — отметил дипломат.

Кроме того, Сергей Андреев уточнил, что поляки очень подвержены информационному влиянию и тема «российской угрозы», ежедневно обсуждаемая политиками государства, пугает их. В связи с этим обстоятельством граждане страны просто не могут адекватно оценивать реальную обстановку в мире и, зачастую, с настороженностью относятся ко всему, что связано с Российской Федерацией.

Поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма и любых проявлений тоталитарного режима в названиях объектов, зданий, помещений публичного пользования вступили в силу летом 2017 года. Специалисты Института национальной памяти Польши утверждали, что демонтаж коснется порядка 230 мемориалов Красной Армии.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что США водрузили ядерное оружие на подлодки для «сдерживания» России.

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Посол РФ: за 20 лет в Польше уничтожили порядка 400 советских памятников

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