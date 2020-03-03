Стоимость ОСАГО может вырасти для нарушителей ПДД

Лихачам могут поднять стоимость ОСАГО. Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об индивидуальных тарифах.

Смысл прост: если водитель неоднократно привлекался к ответственности за проезд на «красный» – тариф повышается, если превышал скорость – тоже придется переплатить. Словом, чем больше нарушал правила, тем дороже обойдется полис «автогражданки».

Планируется, что депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект уже 11 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне нарушили ПДД на 106 миллиардов рублей.