Путин представит статью о Великой Отечественной войне ко Дню Победы

|
Игорь Рязов
154

Российский лидер посвятит текст своему виденью войны 1941–1945 годов, а также ее причинам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Халдей Евгений; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин представит авторскую статью о Великой Отечественной войне ко Дню Победы, 9 мая 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта информация (о подготовке статьи — Прим. ред.) появилась в конце прошлого года, в конце декабря. Источником этой информации был лично Владимир Путин, который, встречаясь с участниками неформального предновогоднего саммита СНГ, анонсировал, что он планирует до Дня Победы написать и опубликовать статью о своем видении Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, причин этой войны и этой темы в целом. Это действительно так», — сказал Песков на брифинге.

Как сообщал 5-tv.ru, российские власти регулярно подчеркивают недопустимость искажения истории Второй мировой войны. В частности, Владимир Путин заявил об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале текущего года.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.44
0.11 73.94
0.52
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер

Новости СМИ2