Путин представит статью о Великой Отечественной войне ко Дню Победы

Президент РФ Владимир Путин представит авторскую статью о Великой Отечественной войне ко Дню Победы, 9 мая 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта информация (о подготовке статьи — Прим. ред.) появилась в конце прошлого года, в конце декабря. Источником этой информации был лично Владимир Путин, который, встречаясь с участниками неформального предновогоднего саммита СНГ, анонсировал, что он планирует до Дня Победы написать и опубликовать статью о своем видении Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, причин этой войны и этой темы в целом. Это действительно так», — сказал Песков на брифинге.

Как сообщал 5-tv.ru, российские власти регулярно подчеркивают недопустимость искажения истории Второй мировой войны. В частности, Владимир Путин заявил об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале текущего года.