Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения истории Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

С российской стороны «в контексте предстоящего 75-летия Великой Победы был сделан акцент на том, что в разгром нацистской Германии вклад внесли все народы СССР».

Помимо этого, Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора также обсудили подготовку к следующей встрече «нормандской четверки» и вопрос реализации Минских соглашений. Кроме того, стороны затронули вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в офисе Владимира Зеленского заявили, что во время беседы лидеры акцентировали внимание на обмене пленными в Донбассе, а также освобождении задержанных в РФ граждан Украины.