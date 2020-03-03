Менеджер ушел из Little Big после объявления о выступлении на «Евровидении»
Директор по развитию заявил, что больше не находит себе места в группе.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband, @kiryamyagkov; ВКонтакте @nana.here.photo, @andrekhov
Директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов публично рассказал — он покидает коллектив. Менеджер заявил об этом почти сразу после объявления о том, что музыканты будут представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020».
«Я принял такое решение, потому что лично для меня путь группы начал расходиться с моими представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ, я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», — цитирует менеджера Telegram-канал «Антиглянец».
Группа Little Big выступит на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме в первом полуфинале, который состоится 12 мая. Музыкальный коллектив был создан семь лет назад в Санкт-Петербурге. В ее состав вошли: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солист Little Big рассказал о будущем выступлении на «Евровидении».
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