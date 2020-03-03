Солист Little Big рассказал о будущем выступлении на «Евровидении»

На «Евровидении» петербургская группа Little Big покажет то, что умеет лучше всего — веселое шоу. Об этом в интервью KP.RU рассказал солист коллектива Илья Прусикин.

По словам артиста, об участии в конкурсе ему сообщили представители Первого канала по телефону. Сначала неожиданное известие обрадовало музыкантов, но вскоре ликование сменилось страхом. Члены Little Big посчитали поставленную задачу чрезвычайно ответственной.

«На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло. Выйдем и сделаем то, что должны. Дадим шоу и выложимся», — обещал Прусикин.

Подробности будущего шоу певец оставил в секрете. Илья лишь сказал, что написанная ими песня и подготовленная программа в типичном стиле группы.

«Мы никогда не подстраивались под кого бы то ни было. Поэтому мы покажем ровно то, что делали бы в России. Ловить или угадывать пожелания аудитории не станем. Видимо, в этом и есть наша фишка. То, за что нас любят. В случае „Евровидения“ — это будет веселье, скажу так», — поделился фронтмен.

Несмотря на почти панковский, независимый образ группы, ее члены не питают ненависти к популярному «Евровидению», считают его важным и интересным.

«Это всемирный конкурс, где выступали и ABBA, и Тото Кутуньо, и множество мировых звезд. Это интересный конкурс, игнорировать который нельзя. В этом конкурсе нет ничего плохого, вся Европа и даже Австралия включаются и показывают шоу. А шоу мы любим, всегда делали их на своих концертах, поэтому будем чувствовать там себя комфортно», — заверил Прусикин.

В этом году конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме, петербуржцы выступят уже в первом полуфинале 12 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Антон Комолов оценил решение отправить Little Big в Нидерланды.