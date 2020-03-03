Видео с места хлопка газа в жилом доме в Самаре

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Игорь Рязов
Эксклюзив 125

По информации 5-tv.ru, медики госпитализировали семь человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

Хлопок газа произошел в двухэтажном жилом доме в Самаре, после чего здание обрушилось. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте аварии находится множество автомобилей полиции и скорой помощи. У них включены проблесковые маячки. Слышно звук сирен.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате хлопка газа пострадали семь человек. Трое из них — дети. Спасатели ищут еще одного пострадавшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате хлопка газа в Самаре пострадали пятеро человек.

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