Видео с места хлопка газа в жилом доме в Самаре

Хлопок газа произошел в двухэтажном жилом доме в Самаре, после чего здание обрушилось. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте аварии находится множество автомобилей полиции и скорой помощи. У них включены проблесковые маячки. Слышно звук сирен.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате хлопка газа пострадали семь человек. Трое из них — дети. Спасатели ищут еще одного пострадавшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате хлопка газа в Самаре пострадали пятеро человек.