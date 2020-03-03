Видео с места хлопка газа в жилом доме в Самаре
По информации 5-tv.ru, медики госпитализировали семь человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru
Хлопок газа произошел в двухэтажном жилом доме в Самаре, после чего здание обрушилось. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.
На кадрах видно, что на месте аварии находится множество автомобилей полиции и скорой помощи. У них включены проблесковые маячки. Слышно звук сирен.
Как стало известно 5-tv.ru, в результате хлопка газа пострадали семь человек. Трое из них — дети. Спасатели ищут еще одного пострадавшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате хлопка газа в Самаре пострадали пятеро человек.
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