В МЧС опровергли взрыв газа в жилом доме в Самаре
В результате частичного обрушения стены в жилом многоквартирном доме пострадали восемь человек.
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Фото, видео: МЧС РФ
Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Самаре опровергли в МЧС. По данным ведомства, произошло обрушение стены из-за старости. Дом был построен в 1917 году, цитирует врио начальника управления МЧС по Самарской области Владислава Садовского РИА Новости.
К ликвидации происшествия было привлечено 86 человек личного состава и 30 единиц техники. Решается вопрос по расселению жителей из аварийных домов.
Ранее сообщалось, что взорвалось газовое оборудование в двухэтажном доме на улице Арцыбушевской в Самаре, после чего обрушилась перегородка.
Пострадали восемь человек.
На месте ЧП работают экстренные службы города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны подробности разрушительного хлопка газа в жилом доме в Самаре.
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