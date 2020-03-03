В МЧС опровергли взрыв газа в жилом доме в Самаре

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Самаре опровергли в МЧС. По данным ведомства, произошло обрушение стены из-за старости. Дом был построен в 1917 году, цитирует врио начальника управления МЧС по Самарской области Владислава Садовского РИА Новости.

К ликвидации происшествия было привлечено 86 человек личного состава и 30 единиц техники. Решается вопрос по расселению жителей из аварийных домов.

Ранее сообщалось, что взорвалось газовое оборудование в двухэтажном доме на улице Арцыбушевской в Самаре, после чего обрушилась перегородка.

Пострадали восемь человек.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны подробности разрушительного хлопка газа в жилом доме в Самаре.