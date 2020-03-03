Стали известны подробности разрушительного хлопка газа в жилом доме в Самаре

Хлопок газа произошел в одном из многоквартирных жилых домов Самары. В результате происшествия обрушилась кирпичная стена. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель пресс-службы МЧС по региону Мирослав Пивень.

«В 20:04, примерно в это время, поступило сообщение о взрыве газового оборудования по адресу Арцыбушевская, 126 — это жилой многоквартирный дом деревянный, двухэтажный — в результате которого произошло обрушение внешней стены кирпичной, это пока информация предварительная, на одну из квартир», — рассказал Пивень

По его словам, в результате обрушения под завалами могут находиться одна женщина и один мужчина. Спасатели работают на месте происшествия, разбирая завалы. Заодно уточняется информация по числу жильцов указанного дома.

«Трех младенцев, насколько известно, еще увезли (на скорой — Прим. ред.). Но при каких обстоятельствах… Я имею в виду, пострадали они или нет, пока тоже информации нет», — заключил сотрудник МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из жилых домов Самары взорвался газовый котел. В результате хлопка газа обрушилась стена соседнего двухэтажного дома. Очевидцы сняли разрушения на видео.