Российские автомобили «научат» сообщать о нарушениях ПДД
По мнению экспертов, установка таких устройств на всех новых машинах в России станет обязательной в ближайшие семь-десять лет.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Артем Коротаев, Александр Казаков,
Собранные в России автомобили в ближайшем будущем будут оснащать системой оповещения водителя о потенциальном нарушении Правил дорожного движения. В Росстандарте сообщили, что уже до конца 2020 планируется принять ГОСТ о требованиях к этим комплексам, пишут «Известия».
«Видеть» светофоры, дорожные знаки и разметку такая система будет с помощью видеокамер, далее информацию будет анализировать специальный вычислительный модуль и передавать водителю — либо на экран, либо с помощью аудиосообщения. О грубых нарушениях водителя планируется оповещать еще и тактильно — вибрацией руля или сиденья. Предполагается, что считывать дорожную обстановку прибор сможет на скорости до 150 километров в час, а дальность обнаружения объектов составит от 30 до 100 метров.
В группе «ГАЗ» изданию сообщили, что создание таких систем начнется уже в ближайшее время. Так, возможность распознавания отдельных объектов инфраструктуры будет предусмотрена на новой «Газели NN», которая должна выйти на рынок в 2021 году.
По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максима Худалова, установка таких устройств станет обязательной для всех новых автомобилей в России в ближайшие семь–десять лет. Потенциальный объем рынка эксперт оценивает в 40–60 миллиардов рублей в год.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД: в Госдуме рассматривается проект закона об индивидуальных тарифах на страхование автогражданской ответственности.
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