Дому в Самаре, где обрушились перекрытия, было более ста лет
Жильцов планировали расселить в ближайшее время.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Самаре произошло частичное обрушение жилого двухэтажного здания. Кирпичная стена рухнула на соседний деревянный дом. В этот момент там праздновали день рождения ребенка. За столом собралась вся семья. В итоге из десяти человек пострадали трое. В больнице женщина и двое маленьких детей.
«Двое детей были направлены в Середавино на предварительное обследование. Если ничего не случится, завтра утром их отправят обратно домой к родителям. И двое старших детей остаются с родителями в соседнем доме на Арцебушевшской», — сообщила Елена Лапушкина, мэр Самары.
Известно, что обвалившийся дом находился в аварийном состоянии — ему более ста лет. Жильцы готовились к переезду. По словам спасателей, опасности дальнейшего обрушения здания нет. Причины инцидента сейчас выясняют следователи, криминалисты и прокуратура.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС опровергли взрыв газа в жилом доме в Самаре.
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